〈美股盤前要聞〉全球近7日病例數創新高 美股期貨下跌

全球一周內新冠肺炎新增確診病例數創新高。美股期貨週一 (19 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.23%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.30%。

1. 全球近 7 日新冠肺炎確診病例數創歷史新高

全球近 7 日新冠肺炎確診病例數創下疫情爆發以來的新高，全球確診病例總數達到 520 萬人，其中以巴西及印度的疫情最為嚴峻。

目前全球新冠肺炎死亡病例數已經超過 300 萬人，新增確診病例數持續增加令人擔憂，顯示出儘管各國陸續在進行疫苗接種，仍無法控制疫情。據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，與一周前相比，病例數增加了 12%。

全球死亡人數似乎也重新出現增長。在截至 4 月 18 日的一周中，死亡病例數約為 8.2 萬人，平均每日死亡病例數接近 1.2 萬人，高於截至 3 月 14 日的一周內近 6 萬人的死亡病例數。

2. Clubhouse 完成新一輪融資 估值站上 40 億美元

語音社交軟體 Clubhouse 周日 (18 日) 宣布已完成新的 C 輪融資，但未披露金額，根據消息人士透露，此次融資將使 Clubhouse 的估值達到 40 億美元，是 1 月時的 4 倍。

路透社報導，Clubhouse 新一輪融資是由風險投資公司 Andreessen Horowitz 的 Andrew Chen 領投，主要投資者包括 DST Global、老虎環球 (Tiger Global) 及 Elad Gil。

Clubhouse 成立未滿一年，估值即站上 40 億美元，凸顯投資人的期待。Clubhouse 先前表示，其 App 每週活躍用戶達到 1000 萬人次，眾多重量級商界與好萊塢名人都是用戶，如特斯拉 CEO 馬斯克、臉書創辦人查克柏格等。

3. 比特幣價格跌破 6 萬美元

比特幣經過周日 (18 日) 急殺之後，亞洲時間周一早盤回穩，多數時間在 56000-57000 美元區間震盪，但仍比上周高點下跌逾 12%。

周日加密貨幣市場的災情是全面性的，除了比特幣急殺 15% 之外，以太幣也暴跌 20%，瑞波幣、萊特幣及狗狗幣等非主流幣種，24 小時跌幅也超過 20%。

據《彭博》報導，由於加密貨幣市場較不透明，不清楚哪些人具體參與買賣，突發性漲跌的因素較難理解，但分析師仍給出幾個主要理由，包含監管恐懼、漲多拉回、假日及其他因素。

4. 特斯拉 Q2 完成中國資料中心建置

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (19 日) 在上海車展表示，該公司於今年 Q2(4 到 6 月) 將完成中國當地的資料中心。這項作法應該也是為了化解中國當局的相關疑慮。

該項消息是由於中國媒體採訪特斯拉的當地高層而曝光。背後理由也應該是因為中國當局批判特斯拉把在中國當地行駛車輛的局部數據轉往美國，才會採取這項因應措施。

據英國 LMC Automotive 的調查數據，2020 年特斯拉在中國市場的銷售台數達 14.5 萬輛，較 2019 年增加 3 倍左右。以中國市場新能源車的銷售成績來作比較，特斯拉僅次於上海汽車集團與比亞迪，於短時間內攀升至第三名。

5. 華爾街多頭：到 7 月美股有望達到 4500 點

隨著美國股市近期再度創下歷史新高，華爾街最大的多頭之一的投資管理公司 Ferrated Hermes 首席股票市場策略師 Phil Orlando 也上修了對美股的預測，他認為標普 500 指數有望在 7 月就達到他所設定的年底目標價 4500 點。

Orlando 在接受媒體採訪時表示，隨著經濟成長和企業獲利增加的趨勢來看，股市有望提前升至他所設定的年底目標價 4500 點，較當前水平再漲 8%。

不過，Orlando 對於今年下半年美股的走勢相對謹慎，因為他認為基建案和通貨膨脹相關的不確定性將帶來影響。他表示，這些風險可能會給股市造成壓力，進而並引發修正。