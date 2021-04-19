三大法人交投縮手 外資最愛7檔低價金融股 逢高殺出中鋼

台股今 (19) 日終場大漲 104.47 點，以 17263.28 點作收，再度寫下歷史新猷，三大法人雖合計買超 19.35 億元，但交投縮手。外資買超前 10 強中，有 7 檔低價金融股，值得留意的是，今天剽悍的中鋼，遭外資賣超 3.5 萬張居冠。

外資及陸資買超 7.04 億元、自營商買超 10.09 億元、投信買超 2.22 億元，三大法人雖同步賣超，但操作手筆都明顯縮手，尤其外資買進、賣出金額都低於 800 億元，法人表示，近期力拱台股的主要是散戶盤，包括當沖和融資，籌碼面逐步紊亂，投資人需留意傳產族群是否有過熱跡象。

從外資買超前 10 名來看， 新光金 3 萬張、中信金 2.6 萬張、欣興 2 萬張、開發金 1.4 萬張、臺企銀 1.1 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買超 1 萬張、彰銀 1 萬張，其餘依序為兆豐金、聯電、台新金，囊括了 7 檔金融股。

外資賣超前 10 名，中鋼 3.5 萬張，群創、宏碁、彩晶都遭賣超 2.1 萬張，華邦電 1.7 萬張、群益證 1.6 萬張、長榮 1.5 萬張、台玻 1.1 萬張，其餘依序為元大金、聯成。

投信買超前 10 名，中鋼、華邦電都獲買超 1.2 萬張，其餘依序為群創、華航、長榮、友達、彩晶、東和鋼鐵、華夏、順德。

投信賣超前 10 名，元晶 1 萬張，其餘依序為敦泰、鴻海、華通、頎邦、緯創、台積電、元太、力山、晶技。

自營商買超前 10 名，元大台灣 50 反 1 獲買超 2.6 萬張、友達 2.3 萬張、群創 1.1 萬張，其餘依序為元大滬深 300 正 2、華頓 S&P 布蘭特正 2、新光金、元大 S&P 石油、長榮航、彩晶、中石化。

自營商賣超前 10 名，中鋼、陽明、富邦印度正 2、聯電、永豐台灣 ESG、正新、元大台灣 50、台積電、兆豐金、華邦電。