神盾出清敦泰持股 進帳53.26億元

指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 今 (19) 日公告，已透過盤後鉅額交易，處分所有敦泰 (3545-TW) 普通股，處分利益 53.26 億元。

神盾公告，此次交易數量達 3396.6 萬股，持股比從原先的 16.14% 降至 0%，每單位交易價格 199 元，交易總金額 67.59 億元，處分利益達 53.26 億元，遠遠超越上櫃以來的累積獲利 28.74 億元。

宏碁今早也公告，取得敦泰普通股，交易總金額不超過 15 億元，被外界解讀是鞏固料源，依據此次交易金額來看，宏碁將取得一部份，其餘交易對象也可望陸續浮出水面。

神盾原預計與敦泰合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合 (FTDDI) 技術，並在去年 5 月經董事會決議投資並持有敦泰 16.14% 股權，不過，由於面板技術與市場變化快速，導致原合作計畫未能符合市場需求。

因此，神盾董事會通過，終止與敦泰合作關係，出售全數股權，預計善加利用處分利益，投入下一波新產品開發與市場商機。

以神盾當初投資金額 14.08 億元推算，投報率達 278%，預計該處分利益將列入其他綜合損益。