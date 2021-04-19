樂天純網銀再推殺手級新功能 將攜手Pi拍錢包攻行動支付

為了迎戰 LINE Bank 本周四正式開行，在今 (19) 日正式上線滿三個月的樂天國際銀行趁勝追擊，再推殺手級新功能，並預告近期將與 Pi 拍錢包支付結合推出行動支付。

樂天國際銀行於 2021 年 1 月 19 日對外營業，迄今已經滿三個月，營運穩定，初期主打線上開戶、定存、信貸及樂天生態圈會員機制，樂天分析，該行客戶主要是 30-50 歲之都會上班族，登入網銀的高峰集中在下午 3 點到晚上 10 點間，顯示純網銀全程線上的服務可滿足客戶沒時間跑分行的痛點。

樂天國際銀行進一步分析純網銀客戶使用習慣，該行表示，有愈來愈多的客戶將網銀的帳戶作為主要往來帳戶之一，其中，轉帳匯款額度是使用上的痛點，同時樂天也發現客戶希望大額資金進出可以有隱私性和安全性，因此樂天推出「線上約定大額轉帳」，免再跑分行趕三點半，全程透過線上就能完成，一天最高可以轉帳新台幣 300 萬，方便資金進出管理，客戶還可以根據自己的需求調整轉帳額度，比起分行臨櫃匯款更加便利。

除了新推出線上約定大額轉帳服務，為讓網銀服務更完整，樂天還推出包括：生活繳費、金融卡管理及全新信貸產品，合計共 12 項新功能，客戶只要透過手機，不分平日或假日，24 小時隨時隨地都能輕鬆完成金融交易。

舉例來說，生活繳費可依照客戶繳費習慣提供快速繳費或週期性繳費通知，比拿著紙本帳單到超商更方便，而且提供最近兩年的繳費紀錄方便記帳。樂天銀行也發現貸款客戶希望月付金的負擔小一點，在領到獎金時能多還一點本金降低利息支出，之後若又有報稅需求需要現金週轉可再度使用額度，因此推出可以隨借隨還、不動用不計息的循環型信貸。

此外，樂天預告即將與合作夥伴推出行動支付，客戶打開銀行 APP 就能在商店掃碼付款，目前正進行最後階段的檢視，即將對外亮相，據了解，樂天是攜手 Pi 拍錢包攻行動支付。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，因為純網銀沒有實體的分行和業務人員，因此該行更聚焦改善網銀服務流程，希望不論客戶年紀，都可以感到便利和易於理解的客戶體驗，將複雜的金融商品化繁為簡是該行的目標。