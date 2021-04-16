LINE Bank開業倒數 純網銀肉搏戰下周開打

樂天熊貓、LINE 熊大兩大超人氣角色，一個原本代表電商購物 (樂天市場)、一個代表社群軟體 LINE ，隨著 LINE Bank (連線商業銀行) 今 (16) 日宣布將於 4 月 22 日開行，首家純網銀樂天商銀也趁勝端出 5 大牛肉，兩大純網銀的戰線下周起將正面對決。

LINE Bank 表示，為落實普惠金融的價值，LINE 跨界整合生態圈資源，打造便利、安全、有趣的整合式金融服務體驗，以實現「Banking in Your Hand」的未來願景，開業當天將舉辦記者會說明打造金融科技品牌的願景，並完整公開開行首波推出的金融服務與亮點。

LINE Bank 自 2019 年獲得設立許可以來，積極配合主管機關的各項書面與實地審查，於今 (2021) 年 2 月 4 日正式獲得營業執照，經過一連串的系統介接與內部試營運，終於敲定在 4 月 22 日正式開業。

LINE Bank 表示，為落實普惠金融的價值，LINE 跨界整合生態圈資源，打造便利、安全、有趣的整合式金融服務體驗，以實現 Banking in Your Hand 的未來願景！會中 LINE Bank 將分享其打造金融科技品牌的願景，並完整公開開行首波推出的金融服務與亮點。

據了解，LINE Bank 開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、國際金融卡海外刷卡消費及提款、個人信用貸款等金融服務。

而最先搶頭香的樂天國際銀行在 2021 年 1 月 19 日開業至今，據金管會銀行局最新統計資料顯示，截至 2 月底止，樂天商銀的存款數達 5.7 億元、放款 100 萬元、淨值 97.21 億元。

樂天銀行穩定中逐步端出牛肉，開業之初先推出「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，其中，「快樂會員制度」的會員可以與日本同步享有「樂天點數平台」，堪稱一大突破。此外，此外推出台幣 7 天定存，提供年利率高達 10 倍定存的年利率。

目前樂天銀行正值開業蜜月期，只要一開戶，在快樂會員制度 (Happy Program) 中，就能直接體驗 VIP 等級，每月有各 8 次免費跨行轉帳與提款。倘若免費轉帳次數使用完也免驚，樂天銀行有個特別的功能，進行一般轉帳、提款，一次能累積 3 點樂天點數。舉例來說，假設進行一筆台幣 1000 元的跨行轉帳交易，被收取 10 元的交易手續費，但可獲得樂天點數 3 點。

第二波則推出「半折直送」活動期間內前 6 個月貸款利息一律 5 折且申辦手續費單一價 1000 元、「加倍奉還」結合棒球推出娛樂金融「桃猿必勝定存 (66 天)」年利率 0.55%、若樂天桃猿隊 2021 年上半球季封王，存款年利率翻倍，合計最高可達年息 1.1%。

第三波「殺手級功能」將於下周推出，搶在 LINE Bank 開業前，提供更便利的功能給樂天用戶，預計推出設定約定轉帳、循環型信貸、繳費功能、卡片功能管理，並預告 Pi 拍錢包支付：其中，大額約定轉帳一天可轉帳上限為 300 萬元，一個月無次數限制。