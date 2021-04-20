迪士尼敲響串流媒體大戰以來 Netflix仍穩居一哥寶座

在影音串流媒體崛起下，傳統媒體不斷流失客戶與市值，雖然去年有迪士尼 (DIS-US) 推出 Dsiney + 、各家傳統媒體的串流影音服務也如雨後春筍般冒出，然而卻難已撼動 Netflix (NFLX-US) 龍頭地位。

自 Disney + 推出以來，Netflix 股價已上漲超過 87% ，這讓其他媒體公司在同期表現相形見絀。Netflix 周一（19 日）收盤上漲 1.45% 至每股 554.44 美元。

其他傳統媒體公司也陸續推出自家影音串流平台，如 AT&T 旗下 HBO Max、Comcast NBC Universal 旗下 Peacock、ViacomCBS 的 Paramount +、Discovery 公司的 Discovery + ， AMC Networks 的 AMC + ，但 Netflix 還是最大贏家。

Netflix 將於周二（20 日）盤後公布第一季財報，分析師預估每股獲利約 2.97 美元，較去年同期猛增 89%，營收約為 71.3 億美元，成長 24%。

在新冠疫情大流行期間，Netflix 的市值大幅躍升，新訂戶數量令人瞠目結舌。去年上半年該公司全球用戶新增 3,700 萬用戶，改寫 2018 年成長 2,860 萬用戶的紀錄。

摩根士丹利（Morgan Stanley）近期調查顯示，多數美國民眾認為，在影音串流媒體中以 Netflix 的原創內容最優質，38% 受訪者認為 Netflix 是排名第一的影音串流媒體，亞馬遜 Prime 影音以 12% 居於第二。

儘管影音串流媒體大戰為消費者提供更多的 Netflix 以外的選擇，但卻也鞏固了 Netflix 在許多美國家庭娛樂服務的地位。如果影音串流媒體取代有線電視、或即將成為家庭娛樂的中心，Netflix 一定會成為一般家庭典型娛樂內容的一部分。

Netflix 在內容方面投入的支出，超過所有其他影音串流媒體，並且在全球擁有逾 2 億訂閱用戶。對於掌握越來越多發行合作夥伴名單的影音串流媒體來說，擁有這種全球影響力是一個巨大的賣點。

CNBC 報導，這場串流影音大戰更重要的意義在於，隨著有線電視重要性的逐漸消失，影音串流媒體已成主流，也意味著消費者將比以往任何時候都更需要 Netflix。