〈美股盤後〉科技股領跌 美股盡墨 費半、台積電ADR跌逾2.5%

投資人觀望本周即將出爐的企業財報，美國 10 年期公債殖利率略為回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數周一 (19 日) 盡墨，那斯達克綜合指數重挫 1%，費城半導體挫跌 2.5%。特斯拉重挫，拖累電動車概念股走低。

銅、木材等原物料持續大漲。在熱絡房市支撐下，木材價格周一漲停，目前達到每千板呎 1326.70 美元的歷史新高，是一年前的四倍以上，木材和營建 ETF 大漲。銅價觸及 7 年高點，即將挑戰 2 月觸及的每噸 9617 美元十年高點。

特斯拉股價挫跌 3.4%，是拖累標普 500 和那斯達克挫跌的主因。美國德州周一傳出特斯拉電動車撞樹火燒車事故，造成 2 人死亡，警方表示事發時駕駛座無人，美國高速公路交通安全局 (NHTSA) 和美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 兩大主管機關已展開調查。特斯拉執行長馬斯克盤後澄清，該事故與 Autopilot 或全自動駕駛 (FSD) 均無關。

比特幣周日暴跌，也讓特斯拉股價蒙受賣壓。上周剛上市的加密貨幣平台 Coinbase(COIN-US) 跌 2.6%。

英國將以國安因素為由調查輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 收購安謀 (ARM) 一案，輝達重挫 3.5%，跌幅為費半成分股第五大。

美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 1.6%。利率上揚威脅到受益於低利率的科技股漲勢，重量級科技股跌多漲少。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.41 億例，死亡數突破 302 萬例。美國累計確診超過 3171 萬例，逾 56.7 萬人病故。

美國傳染病學權威佛奇 (Anthony Fauci) 表示，美國將恢復施打嬌生疫苗，但可能附帶使用條件限制。

周二 (19 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 123.04 點，或 0.36%，收 34,077.63 點。

標普 500 指數下跌 22.21 點，或 0.53%，收 4,163.26 點。

那斯達克綜合指數下跌 137.58 點，或 0.98%，收 13,914.76 點。

費城半導體指數下跌 82.08 點，或 2.52%，收 3,171.00 點。

標普 500 指數幾乎全軍覆沒，民生必需品和房地產類股大致持平。(圖: Finviz)

科技五大天王漲跌各異。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；臉書 (FB-US) 跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.81%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.77%。

道瓊成分股漲跌互見。Walgreens(WBA-US) 上漲 0.9%；可口可樂 (KO-US) 上漲 0.6%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.7%；波音 (BA-US) 下跌 1.6%；Nike(NKE-US) 下跌 1.3%。

費半成分股全面下挫。 Brooks Automation(BRKS) 跌 4.3%；博通 (AVGO-US)、輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 跌 3.5%；科林 (LRCX-US) 跌 3.4%；Marvell(MRVL-US)、科磊 (KLA-US) 跌 2.6%；德儀 (TI-US)、美光 (MU-US) 跌 2.5%。

台股 ADR 僅中華電收高 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.89%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.76%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.11%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.40%。

焦點個股

IBM 盤後第 1 季財報優於預期，營收出現兩年多來首見成長，並重申全年營收可望攀升，盤後股價大漲 3.2%。

特斯拉面臨聯邦機構調查，收盤挫跌 3.4% 至每股 714.63 美元，不過盤後上揚近 1%，執行長馬斯克在推特上澄清，發生在德州的奪命車禍和自駕系統無關，該車並未啟動 Autopilot，車主也並未購買全自動駕駛 (FSD)。

電動車概念股周一挫跌，電池新創 QuamtumScape(QS-US) 跌近 11%，生產電動卡車的 Nikola(NKLA-US) 和 Lordstown Motors(RIDE-US) 各跌 6.3%%、8.2%，商用電動車製造商 Workhorse(WKHS-US)、上周上市的 TuSimple(TSP-US) 重挫 10%。

比特幣周末跌幅一度深達 19%，周一紐約尾盤約報 56000 美元。加密貨幣類股低迷，挖礦商 Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Digital(MARA-US) 重挫逾 11%。

Peleton(PTON-US) 重挫 7.3%，美國消費品安全委員會表示接獲小孩被捲進 Tread + 跑步機底下的意外，並警告家有小孩和寵物的消費者應停止使用該跑步機。Peleton 表示不會召回產品，但提醒消費者讓孩童和寵物遠離跑步機，不使用機器時記得關閉電源。

生產萬寶路香煙的 Altria 集團 (MO-US) 尾盤急跌，終場跌逾 6%，華爾街日報 (WSJ) 報導，拜登政府考慮要求把尼古丁含量降到不會上癮的程度，也考慮禁止薄荷捲菸。

GameStop(GME-US) 勁揚 6.4% 至每股 164.37 美元。為朝向電商轉型，GameStop 周一宣布執行長 George Sherman 將於 7 月底卸任，且若在這之前找到繼任者會提前交棒。

華爾街分析

標普和道瓊上周雙雙創新高，本周經濟數據清淡，美股進入財報季。Spartan 資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 說，市場之前漲了不少，現在需要稍微喘息一下，「現在稍微有些獲利了結賣壓，交易員正在等待重量級科技公司財報出爐。」

Refinitiv IBES 數據顯示，分析師預估標普 500 成分股第 1 季獲利年增 30.9%。

瑞銀 (UBS) 以美國經濟數據強勁為由，把標普 500 指數年底目標價提高到 4400 點。

美國 10 年期公債殖利率略為回升，Bleakley 諮詢集團資訊長 Peter Boockvar 說，接下來的殖利率走勢和歐洲和歐洲央行 (ECB) 密切相關，德國 10 年公債殖利率 (已為負值) 周一跌到至少 13 個月來最低，市場也觀望歐洲央行 (ECB) 可能談論縮減緊急購債計畫。

比特幣急跌之後，Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「當股市價格昂貴時，只要占據據頭條位置的資產大幅下挫—即使是短暫下挫，通常也會對股市產生負面影響。」