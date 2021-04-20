超級富豪更富有 華爾街大銀行積極發展財管業務

彭博報導，新冠肺炎疫情爆發不但未打擊富豪資產，反而讓他們比疫情前更富有，成為美國各大銀行垂涎的客戶，並積極強化財富管理業務。

美國銀行 (BAC-US) 的調查顯示，拜股市大漲之賜，今年第 1 季富裕客戶的帳戶餘額勁增 31% 至 3.5 兆美元，同期新增逾 7000 名家庭客戶。摩根士丹利 (MS-US) 的新增資產大幅成長。

無獨有偶，花旗集團 (C-US) 該公司日前宣布計劃加碼發展財管業務，並把精力集中在新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國和倫敦這幾個熱門的國際大城市，同時把消費者金融業務撤出台灣在內 13 個市場。

消金業務出身的花旗新任執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 上周向分析師說：「我認為花旗在財富管理方面掌握有利的位置」，集中發展主要市場代表公司的資金、投資和各種資源將更妥站配置在高回報的財管業務上。

彭博億萬富豪指數顯示，全球 500 大富豪去年淨資產一共增加 1.8 兆美元，總額攀升到 7.6 兆美元。而在美國，財富增加的情形相當不平均，股市和房價上漲讓許多人更富有，但一年來仍有將近 1000 萬人無法找到工作，形成富者更富、窮者更窮的「K 型復甦」。

美銀美林財富管理部門總裁 Andy Sieg 說，過去 10 到 20 年來，財富管理諮詢需求激增，全球議題愈來愈複雜，並影響人們思考和管理財富的方式。

但押寶在超級富豪身上不見得總是安全，摩根士丹利 (大摩) 上周五宣布，由於家族辦公室 Archegos 資本管理公司高槓桿操作失靈而融資斷頭，蒙受 9.11 億美元損失。但這並未掩蓋大摩財富管理業務亮麗的表現，受益於收購 E*Trade，該部門第 1 季吸引破紀錄的 1050 億美元資金。

大摩執行長高曼 (James Gorman) 當天向分析師說：「第 1 季是財富管理業務表現相當分歧的一季。E*Trade 是一大助力，卻不是唯一因素。就算不考慮 E*Trade 帶來的助益，核心業務的成長依然相當驚人。」

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