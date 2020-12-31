首波億萬富豪財管執照 3銀行、4券商上榜搶頭香

鎖定億萬富豪的「高資產客戶財富管理執照」今 (31) 日放榜，9 家申請銀行最後由兆豐銀、中信銀與上海商銀 3 家銀行上榜，至於 6 家申請券商最後由元大證、兆豐正、永豐金證與國泰證等 4 家券商獲核准。

在銀行部分，今年共 9 家銀行申請，據了解，此次執照核發審查範圍，除考量銀行的財務健全、辦理理財服務的管理資產規模，守法性也是審查評估重點，導致今年爆發理專盜領案的國泰世華與台新銀落榜。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，首批銀行高資產財管執照申請受理共有 9 家銀行，除書面審查外，也請銀行主要業務負責人進行面談，最後由兆豐、中信與上海商銀獲准開辦業務。

媒體提問，同樣遞件申請的國蓋世華、台新銀是否因爆發理專盜領案，導致高資產財管業務執照中箭落馬？對此，官員解釋，這次評估主要是多方面綜合評估，落榜銀行主要是「還沒準備好」，否認與理專盜領案有關。

金管會官員表示，第二批申請預計明 (2021) 年 2 月開始申請，預計第 2 季揭曉；至於上榜獲核准的銀行則可自行決定何時開業。

另外，4 家獲核准的券商其中元大與兆豐證券獲准可經營複委託、財管與債券自營；永豐金與國泰證則獲准申辦複委託。

