【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 10 年期公債殖利率再度回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.36% 至 - 2.52%，其中費半指數漲幅表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 2.89%，聯電 ADR 下跌 0.11%，特斯拉下跌 3.74%，蘋果上漲 0.23%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，惟無法超過 4900 億，短線仍有量價背離疑慮。

（2）、均線：收盤創新高，下檔支撐為 5 日線 (約 17,037 點附近)，壓力為 17,400 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.22%，收在 211.21 點。短線支撐為 205 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周一在原物料族群全面噴出帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿 5 日線走揚，惟短線乖離過大，加上本周期貨將結算，操作上勿過度追高，可靜待強勢股拉回 5 日線量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

5. 中鋼（2002）昨（19）日公告自結 3 月合併稅前盈餘 56.3 億元，第 1 季合併稅前盈餘 130 億元，雙創同期歷史新高。春假後至今短短二周內，2002 中鋼市值大增 2,026 億元，鋼鐵火箭直上雲霄，昨天上市櫃鋼鐵股 25 家漲停收盤，後市還要續旺。2002 中鋼、2014 中鴻、2013 中鋼構三家集團上市公司昨日同時漲停，前所未見。

6. 中美兩強拚基建、狂吸原物料，推升散裝運價續揚，近期，美國總統拜登提出大基建計劃、中國大陸則自 3 月起大舉進口大量鐵礦砂量，兩強爭搶原物料，讓三大散裝船型日租金在 1 個月內狂漲，已寫下近十年新高紀錄。四大散裝航商 2606 裕民、2605 新興、2637 慧洋 - KY 及 2641 正德的經營階層依此大勢研判，罕見齊聲表態「散裝運價恐怕回不去了。」

7.1101 台泥 4/19 日深夜 11 時 30 分召開重大訊息說明記者會，宣布擬以 1.32 億歐元（約新台幣 44.7 億元），收購位在義大利的法國上市儲能公司 Engie EPS 60.48% 股權，成為最大股東，希望藉此補足在先進的 BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能等專利及技術，強化 1101 台泥集團在電池領域的布局。

8.2353 宏碁昨（19）日宣布斥資近 15 億元，自 6462 神盾手中取得驅動 IC 廠 3545 敦泰 3.58% 股權。業界認為，時值半導體晶片大缺貨，2353 宏碁此舉是為「固料」，也是此波半導體晶片缺貨潮爆發以來，第一樁品牌廠透過入股方式，取得晶片廠股權的案例。

