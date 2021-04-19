【倫元投顧】末段行情、輪到營建資產加溫中

◆盤勢分析

雖然台積電以及多數 IC 股和本益比過高等多數電子相對弱勢收黑，不過台股今天仍靠著金融傳產持續噴出大漲，帶動台股續創歷史新高，終場指數以上漲 104 點收在 17263 點，成交量為 4403 億。

從類股結構來看，近期金融傳產相對電子只剩個股表現，這往往出現在末段行情，加上外資持續加碼空單達 28850 口，故目前看法不變，近日當航運、鋼鐵、塑化、造紙等原物料股噴出爆量後，提防短線出現較大震盪。

波段而言，最快 4 月下旬、不過應有機會撐到 5 月初~ 5 月中，當 4 月營收和第一季財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。

至於是短期回測季線上下後再上？還是有機會破季線做一波較大幅度回檔修正後再上？就看多數電子族群何時開始反映重複下單庫存修正、或者美國何時確定對企業加稅、以及 Fed 是否提前下半年開始縮表，史上最大資金行情將告一段落… 等利空，會不會在第三季出現？

王信傑 分析師

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