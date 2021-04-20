凍結1年 中國4月份一年LPR：3.85%、五年以上：4.65%

週二 (20 日) 中國全國銀行間同業拆款中心公布 4 月一年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 3.85%，預期 3.85%，前期 3.85%。五年以上貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.65%，預期 4.65%，前期 4.65%。1 年期和 5 年以上 LPR 已經連續第 12 個月保持不變。

資料來源: 中國全國銀行間同業拆款中心

路透社對 30 位金融機構人士的調查顯示，九成受訪人士認為 4 月 LPR 仍不會調整，之前 LPR 已連續 11 個月不變，加上上週中國人行進行的中期借貸便利（MLF）操作利率也未變動，因此大多數專家認為 LPR 保持不變機率極高。

上週，由於大量的地方債發行及例行繳稅造成市場資金需求大增，但出乎市場預料的是中國人行 4 月 MLF 操作只是接近等量對沖當月到期（含 TMLF）的資金回收量，中國人行向市場傳遞其穩健中性貨幣姿態，說明在基本面持續回溫及隨之而來的通膨壓力下，中國人行不願資金面過度寬鬆。

業內認為，地方債發行勢雖然會造成巨大的資金需求，再結合中國人行官員近期表態，對於結構性的流動性需求市場也不必過於擔心，預計中國人行仍會透過公開市場靈活操作加以應對流動性的變化。

中國人行早已開始彈性調整流動性，目前策略是中性偏緊，資金面不像過去那麼充裕，因此銀行業不能再隨意放款，要嚴格控制貸款品質。同時中國人行也希望市場要開始習慣偏緊縮的貨幣環境，為將來可能的升息做好心理準備。