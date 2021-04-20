理財教育提早紮根 專家建議三階段、四步驟執行

理財觀念越早紮根越好，瀚亞投資建議，教孩子理財針對學齡前、學齡期與青少年三階段規劃相關需求，以學齡前兒童來說，可從建立預算觀念、開設銀行帳戶、設立花費目標、利用做家事賺錢四大方向按部就班進行。

根據瀚亞投資針對亞洲區父母做的親子理財研究，亞洲約有 65% 的父母會在孩子 10 歲以下時開始進行理財教育，顯示多數家長認同培育金錢觀必須從小做起。

在學齡兒童階段，可從建立預算觀念、開設銀行帳戶、設立花費目標，跟利用做家事賺錢，來培養對於金錢的觀念和使用能力，當孩子開始上學後，每週給他們一次零用錢，如果孩子能夠良好規劃零用錢的使用，則拉長頻率改為每個月一次，藉以教育孩子設定預算。

瀚亞投資指出，家長也可以幫孩子開立存款帳戶，教育孩子存錢的方式，有了存錢觀念後，再進一步設立目標，但目標必須切合實際，才有機會能激發孩子的存錢動力。

進入青少年階段後，理財教育就可進階至強化理財知識、鼓勵打工，或者練習模擬投資，此時也可教導複利觀念，進一步激勵孩子存下更多錢。

如果父母想灌輸「如何讓錢滾錢」，建議可以透過交易模擬的方式讓孩子嘗試投資股票，從理論出發並以少量資金開始實際投資。