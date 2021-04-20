星展：疫苗接種加速+企業獲利亮眼 支撐股市多頭

隨著疫苗陸續施打，經濟可望走向復甦的道路，星展銀行認為，隨著疫苗快速接種，強勁的企業獲利可望提供股市支撐力道，投資標的仍看好全球電子商務長期發展，以及有政策加持得電動汽車與能源轉型。

星展銀行表示，強勁的財政刺激措施和疫苗接種速度加快，讓全球經濟重新開放，預估下半年起全球經濟將顯著成長，儘管經濟復甦也伴隨資產價格走揚，讓潛藏的通膨風險蠢蠢欲動，但目前看來通膨還不明顯。

星展銀行表示，美國政府推出 1.9 美元刺激經濟政策，加上疫苗施打人數持續增加，可望推升經濟成長，加上聯準會主席鮑威爾認為「太少的刺激政策」風險超越「過多的刺激政策」，前述因素都將推升通貨膨脹升溫，也是今年金融市場普遍預期的風險之一。

星展銀行指出，回顧過去歷史數據表現，當通膨介於 1% 到 2% 時，S&P500 指數平均每月報酬約 12.2%，而當通膨介於 2%~3% 時，S&P500 指數平均每月報酬約 13.7%；但當通膨超過 3% 時，S&P500 每月平均報酬就會開始下降。

換言之，當通膨率處於 1.4% 時有利於風險資產，當通膨率超過 3.0% 時，股市報酬率才可能開始惡化。

星展銀行表示，儘管未來幾個月股市漲幅可能放緩，但研判不致於出現大幅修正，在疫苗接種速度加快，與企業獲利強勁回升情況下，仍可支撐股市多頭表現。

在投資標的部分，星展銀行仍看好股市表現，其中看好美股第 2 季表現將優於日股與歐股，主因在於美國的疫苗接種，可望推升經濟復甦與企業獲利表現，而隨著股市多頭氣盛，包括日股、能源與金融股等價值型股票可望因此受惠。