富邦媒朝「永續綠色電商」目標邁進 推momo綠色地球週響應環保運動

台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 在朝「永續綠色電商」目標邁進下，最新發布《環保綠皮書》，去年 momo 綠色生活館業績年增超過 60%，永續商品全年齡層購買人數呈現雙位數成長、低碳運輸每月合計減少 21.28 公噸碳排放，並獲 ISO 14001 環境管理系統驗證等優異成績，本周迎來世界地球日，即日起至 4 月 25 日推出《momo 綠色地球週》。

富邦媒指出，綠色消費成顯學，momo 致力推廣綠色消費，積極增加永續商品比例，至今綠色生活館商品數高達近 7000 款，帶動去年館內業績年增超過 60%，其中，綠色飲食業績占比過半，以有機生鮮業績年增近 80% 最顯著，健康食品飲料次之，人氣商品如「Vilson 米森」有機麥片、「統一生機」有機蘋果醋等。

而綠色生活理念也延燒至日常清潔，標榜友善環境的清潔商品備受青睞，像是南僑水晶肥皂和洗衣液體皂，去年熱銷破 20 萬件，屢登上綠色生活館年度熱銷商品榜。

momo 綠色生活館內主力消費者集中於 30-49 歲，占比達 60%，不過，20-29 歲及 50-60 歲以上購買人數，也皆有雙位數成長。

落實綠色物流與包裝 momo 再推第二波網購「循環袋」

而在營運發展同時，富邦媒也致力於發展綠色物流、友善包裝，去年綠色物流與低碳運輸每月合計減少 21.28 公噸碳排放。

同時，富邦媒從倉儲建置、運輸的布局皆將貫徹環境永續的理念，例如，北區物流中心太陽能發電設置全年累積發電量達到 1,263,932 度，並持續打造綠色自有車隊，引進符合能源效率運輸車輛。

富邦媒也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，今年將結合郵局推出第二波網購循環袋，透過郵筒及 i 郵箱智慧郵筒回收循環，期與消費者共同實踐網購包裝減量目標。

綠色營運有成 通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證

由於富邦媒將綠色永續置入於日常營運的各個環節中，不僅建立環境管理系統和運作機制，同時透過教育訓練提升公司內部環境永續意識，例如，針對同仁積極推動無紙化措施、廢棄物管理及各式節能宣導等，減少 38,015,274 張用紙量等同於約減少 304,122 公噸 CO2e，去年成功通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證、ISO 14001 環境管理系統驗證。

響應國際性環境保護運動 《momo 綠色地球週》登場

富邦媒支持國際性環境保護運動不遺餘力，3 月 27 日響應世界自然基金會發起的「地球一小時」關燈行動，獲數千名會員回響，在世界地球日前夕，momo 購物網即日起至 4 月 25 日推出《momo 綠色地球週》，首波號召會員一起守護海洋。

即日起 momo 受理報名「momo x Avène 雅漾淨灘愛地球」活動，凡成功報名 4 月 24 日或 4 月 25 日淨灘活動即可於現場領取海洋友善禮包，同時從減少碳排放量、資源重複利用理念出發精選好禮，祭出下單抽宏佳騰智慧電車，簽到抽 NYA - 環保帆布袋、環保獎勵金，以及滿額享 1 元加購 NYA - 環保餐具等好康，再加碼 4 月 22 日當日購買綠色生活商品滿 3500 元，即可參與「你消費 momo 種樹」限定活動。