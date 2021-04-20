兩大高階客戶頻追單 鈺太漲價1成以上

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 近期受惠筆電品牌、車廠客戶頻追單，高階 DMIC 訂單看至年底，加上 8 吋晶圓代工成本攀升，鈺太近期開始向客戶反映成本，漲幅達雙位數，漲價、產品組合優化雙管齊下，首季獲利大躍進，法人估毛利率可達 38%，首季獲利可望創新高。

鈺太 DMIC 主要應用為筆電，受惠遠距辦公需求續強，訂單能見度直達第三、四季，今年初開始，隨著各大筆電品牌與英特爾合作的雅典娜計畫陸續放量，最高階產品高 SNR(訊號雜訊比)DMIC 出貨超預期，產品組合也優化。

鈺太今年首度切入全球知名汽車零組件供應商 DENSO，同樣供應 DMIC，應用在日系車廠行車紀錄器，加上先前取得的特斯拉訂單，通吃電動車、傳統車廠兩大市場。

鈺太去年開始供貨知名健身器材業者，根據該客戶給的預估，今年出貨數量可望逾倍數成長，此外，鈺太既有的電源管理晶片，隨著網通客戶加大拉貨，出貨顆數也較去年大幅成長。

至於 8 吋晶圓代工成本上漲，鈺太原預計今年沒有漲價計畫，不過，由於代工價格不斷調漲，鈺太也開始向客戶反映，漲幅雙位數，尤其現今產能吃緊，也將資源著重在高階產品，如 DMIC 等。

在需求暢旺下，鈺太將資源優先排給高毛利產品、具備成長潛力的客戶，加上漲價效應，產品組合優化，預計今年首季毛利率有機會達 38%、續創新高，每股純益 2.8 元以上，同步改寫新猷。