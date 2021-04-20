新型態消費模式 投資要超前部署

消費習慣因新科技的導入而快速改變，造成企業間的市佔率大幅移轉，產生了贏家與輸家，小小的改變都會影響獲利能力，投資人該如何掌握全球消費者的行為趨勢，在不同類股中尋找長期贏家？景順環球消費趨勢基金經理人 Ido Cohen 認為，關鍵在於能及早辨識變化並超前部署，以下是 Ido Cohen 對新消費趨勢的觀察與看法。

問：疫情明顯改變了消費行為。在您看來，疫情對消費者最大的影響或可能造成的永久性改變是什麼？

答：社交距離措施加速了朝向電子商務的轉變，推動許多消費者增加對電子商務平台的使用，其中最明顯的一個影響是，社交距離措施推動食品及消費品的電子商務購買額至少上升至原來的兩倍，甚至可能是三倍，我們相信，其中主要受惠者為大型電商平台及專業的餐飲計劃或餐廳配送企業。另一亮點是受疫情影響，消費者開始透過網路平台購買奢侈品，這或許意味著線上奢侈品銷售平台蘊藏著極具吸引力的投資機會。

新冠疫情推動電商消費支出上升

資料來源：美國銀行研究及景順估計，截至 2020 年 9 月 26 日。

問：疫苗的推出被視為一個「轉捩點」，您對深受疫情影響的行業，如酒店、飯館餐廳、傳統零售商及賭場展望如何？

答：我們在 2020 年春季已經增加受惠於經濟逐步重啟的行業，聚焦於低花費的在地「生活體驗」公司，同時增加有望受惠於疫苗接種後 2021 年及 2022 年經濟大幅反彈的資產，因為這些企業沒有電子商務的對手，普遍較不受景氣衰退影響，而疫苗的部署有助遠離住家擴大社交活動並增加支出，渡假村、影城、餐廳的人流可望回籠，這是我們關注的趨勢。

問：景順環球消費趨勢基金表現一直有目共睹，主要是抓到了新趨勢消費商機，未來布局也是如此嗎？是否有其它新趨勢是日後布局重點？

答：景順環球消費趨勢基金仍以數位化生活方式主題為主軸，目前相關主題像是電子商務、視頻遊戲及影音串流等，約佔投資組合的 67%，另外投資組合約 33% 集中於更為傳統的消費及體驗行業。我們也觀察到的美國住房短缺的情形及現有住宅價值增加，使得民眾寧可翻修住房也不要搬家，因此也鎖定能掌握這股趨勢的居家耐用品公司與住房修繕零售商。此外，自動駕駛技術的普及將是汽車業重要的長期消費趨勢，也開始建立相關的投資部位。

問：對整體市場後勢展望？

答：新冠病毒高感染率導致政府強制性封鎖或人們自我隔離，而疫苗接種又將推動經濟活動重啟並恢復正常，於此環境下，我們預期全球經濟仍將起伏不定，因此市場將持續震盪。考慮到聯準會及各央行的大規模刺激政策推動資金湧入風險較高的資產以尋求財務報酬，加上消費者高儲蓄率，因此我們看好股市的總體走勢，未來數月股市整體前景良好，將更集中於物色有機會領先市場的股票。

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