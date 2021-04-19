美股財報激勵多頭氣盛 美股基金今年吸金逾1500億美元

受惠於美股財報數據亮眼，美股道瓊指數與標普 500 雙雙創高，美股基金再度發揮強大吸金功力，連續 3 周吸引資金淨流入，今年以來吸金規模已突破 1500 億美元，來到 1543 億美元。

摩根美國科技型基金產品經理張致寧指出，美股金融業首季財報繳出亮眼成績單，市場預估，標普 500 指數成分企業首季 EPS 將大幅增長 24.2%，其中科技類股的獲利預估成長甚至高達 22.4%，料將能收斂目前高昂的本益比估值。

而企業獲利動能轉強，也吸引國際資金連續 3 周回補美股基金，在上周再流入 77 億美元的挹注下，美股基金今年累計吸金已達 1543 億美元，反映現階段國際資金相對聚焦的重點

張致寧表示，標 50 指數成分企業今年第 2 季至 4 季的獲利年增率分別可望有 53.1%、19.2% 及 14.8% 的雙位數成長，推升 2021 全年獲利有望大幅增長 27.2%，這也將讓美股估值不再過分昂貴，美股後續的多頭格局可望獲得延續。

安聯投信表示，美國上周公布包括就業與零售兩大經濟數據亮眼，加上聯準會主席鮑爾重申將等通膨與就業充分達到目標才考慮升息，也會在升息前也會先逐步縮減購債規模，緩解市場對流動性憂慮，進而激勵美股表現。

安聯投信指出，從企業基本面來看，在終端需求強勁、企業庫存水位仍偏低的狀況下，市場對於即將陸續公布的財報表現也多看好，與穩健的經濟數據共同有望成為推動金融市場表現的基本面利多。

而年初對美股帶來干擾的通膨預期以及美債殖利率上升雜音已有消退跡象，市場開始接受相關現象為經濟復甦的正面反應，後續表現也會回歸至反應基本面的正向走勢。

在投資策略上，建議應持續布局美國強勢資產，以成長股為核心驅動資產向上，並可視情況配置景氣復甦相關題材如休閒娛樂、旅遊及餐廳等，同時留意受惠拜登基礎建設企業如原物料、工業，掌握美國疫後復甦契機。