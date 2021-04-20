〈南亞科建新廠〉談缺水 王文淵：可用工業支持農業

對於缺水議題，台塑集團總裁王文淵今 (20) 日表示，台灣水資源豐沛，能用的水很少，且 7 成水資源用於農業灌溉，僅 10% 用於工業，但農產品量能不足，建議可以工業來支持農業生產，有效分配水資源。

台塑集團旗下 DRAM 廠南亞科 (2408-TW)，今日舉行新廠投資記者會，身兼全國工業總會理事長的王文淵，與南亞科董事長吳嘉昭、總經理李培瑛聯袂出席，新北市長侯友宜也率領相關局處首長參加。

被問及國內缺水問題，王文淵表示，自己連任工總理事長時就提到，台灣水資源豐沛，但能用的水很少，因為地理環境不佳，高山、平原很短，水一下子就流到大海，要靠儲水方式解決此問題。

王文淵並指出，台灣約 70% 的水資源用於農業灌溉，用在工業的不到 10%，有效的分配水資源也是方法之一。

另外，王文淵也說，台灣雨量很大、水資源多，但能運用的水資源僅 20%，政府部門應深入研究，如何有效推動節約用水。

南亞科總經理李培瑛則說，廠區所需用電已在經濟部、台電支持下完備，用水方面，多年來都有固定水源及備用水源，就算是枯水期，生產也沒有問題，且也致力於節水工作，目前製程用水回收率超過 95%。