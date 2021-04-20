貝萊德看好新興市場 今年相關資產將上漲

貝萊德旗下貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 週一 (19 日) 表示，在經歷了年初的動盪之後，隨著經濟的復甦、趨向穩定的美國公債殖利率和相對低的估值，看好新興市場資產將會上漲。

貝萊德全球首席投資策略師 Wei Li 在報告中表示，未來幾個月殖利率和美元將更加穩定，預期這將會為新興市場本幣債券帶來支持。相對於其他高收益債券來源，新興市場的估值似乎具有吸引力。

報告中也指出，新興市場貨幣仍有上漲的空間，尤其是大宗商品出口國的貨幣。對於股市方面，貝萊德在總體上抱持樂觀的看法，特別是亞洲地區 (日本除外) 的股市。

不過，報告中也指出，有部分發展中的經濟體在近期仍面臨挑戰，包括疫情再度爆發、疫苗推出和接種速度緩慢以及通貨膨脹率上升等問題，這些議題恐將迫使這些國家的中央銀行採取新的行動。

但是，報告中也強調，這只會導致這些國家的經濟復甦被推遲，而不是完全的脫離軌道。

有「新債王」稱號的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 在先前曾預期，今年通膨率將持續維持在 2% 以上的水平，新興市場表現也將優於美股。

包括 Robert Buckland 在內的花旗分析師先前也表示，該行下調了對美股的投資建議，並將新興市場的股票上調至「增持」。

花旗分析師也表示，如今正在進行的美國財政擴張政策預期將繼續對美元走勢帶來壓力，支持新興市場股票和商品價格。