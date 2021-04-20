聯發科領軍IC設計撐盤 台股急拉尾盤翻紅漲60點 收17323點續創高

傳產股歷經昨天的激情後，今 (20) 日普遍拉回，台股走勢轉為震盪，僅水泥、航運、橡膠表現有撐，電子股由聯發科領軍 IC 設計股撐盤，中美晶等 4 檔矽晶圓廠強勢亮燈漲停，加權指數急拉尾盤，終場翻紅上漲 60.59 點，收全場最高 17323.87 點，續創歷史新高，成交值 4396.69 億元。

台積電仍在平盤下震盪整理，一度下探 595 元，但終場前有部分低接買盤進場，跌幅收斂，守住 600 元關卡；聯發科擔綱多頭主帥，股價勁揚逾 3%，一度重返千元大關，終場收 998 元；台達電、國巨同步大漲逾 3%；而台塑、聯電賣壓較重，均震盪走跌。

電子次族群的缺貨漲價題材持續發酵，包括矽晶圓、二極體、MOSFET 均見到反彈。中美晶、台勝科、合晶、嘉晶買氣強強滾，均攻上漲停板；環球晶一度大漲逾 9%，站上 900 元關卡、達 913 元，創 2015 年 9 月上櫃以來的新高，終場收 875 元。

IC 設計股重回多頭懷抱，金麗科日前因捲入美中科技制裁，股價狂瀉，今日終於止跌回升，強攻漲停價 316.5 元；世芯 - KY 也觸底反彈，終場漲近 3%，站回 500 元；瑞昱、義隆、晶豪科、偉詮電、智原、立積等多檔漲勢均相當強勁。

鋼鐵、塑膠等傳產股今日普遍熄火，不過，台泥擬斥資約新台幣 44.7 億元，取得法國上市儲能商 Engie EPS 60.48% 股權，強化集團儲能事業版圖。受利多消息的激勵，台泥股價跳空開高，一度大漲近 9%，創近 13 年新高，終場漲幅收斂至 3.1%，而亞泥、幸福同樣表現不俗。