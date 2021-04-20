〈焦點股〉矽晶圓供不應求 中美晶、台勝科、合晶齊奔漲停

半導體晶片缺貨狀況嚴峻，日本矽晶圓大廠 SUMCO 考慮建新廠，來增加產能滿足需求，市場看好台廠後市可望再調漲售價，今 (20) 日吸引大量買盤湧入，中美晶 (5483-TW)、台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182-TW) 全面攻上漲停板，環球晶 (6488-TW)、嘉晶 (3016-TW) 漲勢也相當強勁。

美系外資出具報告，由於中國功率半導體加速去美化，2025 年整體自製率預估將提升至 50-100%，看好合晶、環球晶營運可望受惠，並首次追蹤合晶給予優於大盤評級，目標價 62 元。合晶今日股價受到激勵直奔漲停，達 52.9 元，創 2 年 8 個月新高。

矽晶圓族群獲買盤青睞，中美晶亮燈漲停，達 190 元，攀近 13 年新高；台勝科同步攻漲停，達 168 元，也是 2 年半來的高點。環球晶盤中大漲逾 9%，一度站上 900 元關卡、達 913 元，創 2015 年 9 月上櫃以來的新高；嘉晶放量勁揚逾 8%，一度來到 82 元。

受惠車用功率元件需求轉強，加上漲價效益顯現，合晶第一季營收 22.92 億元，季增 17.4%、年增 32.25%，為近 9 季高點。合晶目前訂單能見度已看至 8 月，接單滿載，由於產能供不應求，報價持續調漲，市場估今年累計漲幅上看 2 成。

環球晶第一季營收 148.05 億元，季增 4.72%、年增 9.55%，連續 5 季走揚，寫近 2 年單季新高。台勝科去年接單暢旺，但受新台幣強勢等因素影響，全年稅後純益 13.08 億元，年減 38.48%，每股純益 3.37 元，為近 3 年低點；台勝科第一季營收 29.54 億元，年增 0.8%。