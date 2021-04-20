〈漢唐法說〉美國子公司取得台積電總承包資格 6月底前定案

無塵室與機電工程業者漢唐 (2404-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長陳朝水指出，美國子公司已取得台積電 (2330-TW) 總承包資格，不過，目前價格仍在協商中，預計 6 月底前會有結果。

陳朝水表示，美國原物料、人工、設備都很貴，因此報價尚未與台積電取得共識，但仍期望美國案件的毛利率可以與台灣相當，預計會帶台灣工班團隊前往美國，提升施作掌握度。

漢唐此次預計攜帶員工 20 名、下包師傅約 150 名前往美國，至於美國當地，則初步評估聘雇 200 個人以上，包括監工、師傅等，至於設備、材料則從台灣帶過去，可望降低成本。

根據台積電規劃，美國廠今年底開始施工，明年 9 月機器設備開始進駐，漢唐也可逐步認列營收，此外，由於跟隨台積電前往美國的業者並不多，競爭者減少下，漢唐可承接的訂單也遠大於台灣，包括排氣、鋼構等。

陳朝水預計，美國 1 個廠的接單金額就可抵台灣 4 個廠，因此看好漢唐明年營收可創歷史新高。

此外，陳朝水也透露，台積電並不希望台灣過去美國的供應鏈去承接英特爾 (INTC-US) 訂單，因此漢唐不會承接相關訂單，至於三星則多交由韓系工程設備業者施作。