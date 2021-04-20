外資砸60億元買進三巨頭 再提款台積電16億元

台股今 (20) 日開低走高收最高，終場達 17323.87 點，上漲 60.59 點或 0.35%，外資今日終止連三買，轉站賣方，持續提款台積電 16 億元，不過轉買 IC 設計、電源供應器以及被動元件三巨頭，合買聯發科、台達電與國巨達 60 億元，買超張數則以華邦電居冠，大買 2 萬多張。

三大法人今日合計賣超 7.73 億元，外資賣超 15.86 億元，投信賣超 0.3 億元，自營商則買超 8.43 億元；期貨方面，外資加碼空單 4296 張，空單未平倉口數達 28832 口。

外資今日大買華邦電、元大台灣 50 反 1、中信金、彩晶、南茂，張數均達 1 萬張以上，買超華邦電逾 2 萬張，位居買超張數之冠，其餘如期富邦 VIX、期街口布蘭特正 2、宏碁、華航等也有 8000 張的水準。

外資賣超則鎖定金控以及漲多電子股，包括新光金、開發金，均達 20000 張以上，聯電、友達、敦泰、仁寶也有 1.1 萬張以上，至於前日強漲的中鋼也遭變現，賣超約 2.2 萬張。

投信、自營商則與外資對作，買超中鋼、友達，合計買超張數高達 3 萬張。