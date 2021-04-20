4家外銀子行去年獲利出爐 花旗賺不到百億元、年減逾3成最慘

金管會今 (20) 日統計，受到疫情衝擊，目前在台的 4 家外銀子行，只有星展銀行去 (2020) 年獲利逆勢成長，而在上周宣布消金業務即將撤台的花旗銀行，去年稅前盈餘賺不到百億元、年減超過 3 成，為 4 家外銀中衰退最多者。

據統計，花旗銀行去年稅前盈餘 97 億元，創近 5 年最低，年衰 33%；滙豐銀去年賺 36 億元，年衰 20%；渣打去年獲利 27 億元，年減 16%；只有星展銀行去年賺 9 憶元，年增 78%。

銀行局表示，去年受到新冠肺炎疫情影響，加上美國降息、外匯交易收入減少，所以外銀獲利普遍衰退，其中，花旗銀行手續費收入衰退明顯，因此影響最大；至於星展銀獲利逆增，主要是該行 2019 年曾打銷呆帳影響基期，而去年才館手續費收入又增加，一來一往之下，讓星展銀獲利大幅成長。

談到花旗銀即將出售消金業務，銀行局表示，截至今年 3 月底，花旗銀行在台灣員工人數還有 4082 人，分行數還有 45 家，而截至 2 月底存款餘額還有 6552.85 億元。因此，會持續關切花旗銀行的業務狀況，一定要保障客戶和員工權益、內控制度持續有效，金管會會緊盯是否有員工大量離職、存款大量減少等異狀，但目前尚無異常。