【Wen姐筆記】台指結算大秀登場 再拚過五關？留意電子別掉棒

台股昨日電子稍稍回神，矽晶圓與聯發科領軍，先前弱勢的高價 IC 設計也展開反彈，加權指數昨日上演擺尾秀，以 17323.87 點作收，成交值略縮至 4450.6 億元，加權指數站上 17000 點之後，已經連續 4 個交易日收高並改寫歷史新高，今天再拚過五關? 今天有台指期結算大秀登場， 不過融資與外資齊心北上的合作關係，再度被破壞，外資又轉為調節，僅剩堅定的融資持續加碼! 台股在相對高檔位置，除了留意鋼鐵俠與航海王能否續強，更得注意昨日開始接棒的電子族群別掉棒! 極短線多空強弱觀察位置為 17255 點。關鍵點位為 17215、17286 與 17357 點。

只要在 17200 點關卡之上，短多控盤優勢仍在，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，而 17255 點為極短線強弱分界，挺住此一關鍵位置，則多方仍有再挑戰新高企圖。17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點，如能闖關 17357 成功，派對還可續攤，17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點。只要闖過 17445 點，多頭將進入 17500 點射門區，兩端哨站為 17477 與 17520 點。

但如 17182 點未能挺住，則需提防短多下車，17153 成為關鍵位置，如棄守則短多控盤力道減弱，恐進入 17000 點保衛戰。如回測 17100 點城池，兩端哨站為 17082 與 17114 點，就得提高警覺，棄守則短多掉球，恐回測下方 17053 與 17000 點城池， 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，如棄守則本波 17000 點歡樂派對將加速散場!

台股今天觀察的重點，首先是近日強力吸金的鋼鐵俠與航海王能否續強? 還有昨日開始回神，成交比重升溫至 54% 的電子族群，能否順利接棒。尤其是台積電 600 元關卡與月線保衛戰，能否挺住? 儘管關前換將是大忌，而且今天又有台指期結算，不過只要電子能夠續強，即使傳產金融小回，蒸發的點數也可被吸收。

另一觀察重點則是新台幣匯率，如持續強勢也有助於留住外資，台股仍有等待外資回頭認錯機會! 而指數要再創高，不可或缺的最大助力，仍是外資! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)