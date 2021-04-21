〈台股盤中〉多空激戰5日線 航運族群主導多頭攻勢

受到美股回跌影響，亞股連袂走跌，台股今 (21) 日以下跌 41 點開出後，盤中跌點一度擴大至超過 150 點，跌破 5 日線 17199 點，隨後拉回 17200 點左右多空激戰，權值股幾乎全面成為壓盤來源，不過，除了原物料族群部分續強，以散裝和貨櫃航運、空運相關族群表現最為強勢，呈現個股強者恆強格局，預估成交值略放大至 4700 億元左右。

權值股中，僅不到 5 檔維持紅盤上，台泥漲逾 4%，正新、亞泥穩在盤上；不過，矽力 - KY 跌超過 4%，亞德客 - KY 跌 3%，中租 - KY、中鋼、瑞昱、台達電、豐泰和和泰車跌 2% 上下，研華、台塑化、元大金、日月光投控、國巨等跌逾 1.5%。

散裝航商則持續作為盤面最強勢股之一，正德、台航和四維航續亮漲停燈號，欣興、益航和裕民逼近漲停，慧洋 - KY 漲近 9%，中航也漲逾 7%。

貨櫃航商同樣續強，萬海漲停，長榮漲逾 7%，陽明漲半根停板。

而在海轉空趨勢下，空運市場供不應求報價上漲，華航續漲半根停板，長榮航漲逾 4%，並帶動貨攬業者台驊大漲超過 8%，中菲行漲 2%。

造紙族群也再度轉強，華紙漲 8%，士紙漲 4%，寶隆和正隆均漲 2%。

橡膠族群中，富強、華豐均漲逾 7%，泰豐和正新漲逾 2%。

而電子族群陸續有資金轉進，由於市調機構集邦旗下 Witsview 公布 4 月下旬面板報價均維持上漲走勢，單月漲幅 6-10%，激勵面板族群轉強，彩晶漲 8%，友達、群創均漲半根停板。

至於日前相當強勢的鋼鐵族群，回檔整理休息，運錩、春源跌逾 4%，高興昌、中鴻、建錩和彰源、大成鋼、允強和長榮鋼跌 3% 左右，海光、榮鋼和中鋼構跌逾 2%。

統一投顧表示，目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，聯準會維持寬鬆基調不變，加上正值美股和台股第一季財報密集發布期，財報利多可期，有利多頭行情延續。

不過，元大投顧提醒，從量價結構來看，集中市場最大成交值發生在 4 月 14 日的 4909 億元，隨後大盤成交值並未再突破新高，若量能無法持續放大，對多頭上攻較為不利，且不可大意融資餘額不斷增加情形。