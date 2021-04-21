廣達、蘋果遭勒索軟體攻擊 立委促資安國家隊提解決方案

美國網站《BleepingComputer》揭露，筆電代工廠廣達 (2382-TW) 遭勒索軟體 REvil 竊取大量客戶、員工資料，因拒付 5000 萬美元 (約新台幣 14 億元) 贖金，駭客轉向勒索最大客戶蘋果，揚言公開 Mac 等產品設計圖。民眾黨立委高虹安今 (21) 日表示，多家企業屢遭網路攻擊，恐進一步衝擊科技業發展，籲政府「資安國家隊」應盡快提出解決方案。

BleepingComputer 周二 (20 日) 報導，駭客要求廣達在 4 月 27 日期限內支付 5000 萬美元的贖金，超過時限就會翻倍至 1 億美元，不過，傳廣達拒絕交涉，駭客因而轉向勒索蘋果，若 5 月 1 日不付贖金，這批包括 Mac 產品等資料，之後就會出售給其他品牌商並公布內容。

高虹安今天召開記者會指出，資安勒索越來越氾濫，去年疫情後，線上銷售、宅經濟、雲端服務等模式快速發展，也成為新的網路犯罪溫床，駭客組織甚至推出勒索軟體即服務 (RaaS) 模式，提供網路攻擊服務。

高虹安指出，駭客團體從漫天撒網，進階到鎖定特定產業、企業，包括之前的宏碁 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW)，以及國外的蘋果、FedEX、俄羅斯電信、Honda 等都遭受勒索軟體攻擊，跨國企業都未能做到資安防護與稽核滴水不漏，除了駭客手法不斷進步，也凸顯我國缺乏資安人才與資安防護漏洞嚴重的問題。

高虹安表示，現在不只缺水、缺電，科技業也缺乏資安防護，許多類似產業的事業體遭受攻擊，除了損失贖金與客戶資料、衝擊股價外，甚至影響商譽而掉單，都可能造成我國科技產業的長遠危機。

高虹安強調，政府既已號稱成立資安國家隊，就應該盡快提出包括應對勒索軟體在內的資安解決方案，協助科技產業加強與整合資安防護資源，共同發展最適當的防禦因應措施，以保護我國科技產業與全民的資訊安全不受勒索威脅。