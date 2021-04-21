擴建廠房設備 台積電完成第2期公司債192億元定價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (21) 日公告，完成今年度第 2 期無擔保普通公司債 192 億元的定價，資金將用於新建廠房設備，同時，子公司 TSMC Global 也完成 35 億美元無擔保主順位公司債定價。

台積電指出，此次發行總額為 192 億元，每張面額為 1000 萬元，其中，依發行期限不同分為甲、乙及丙類，5 年期甲類發行金額 52 億元、7 年期乙類發行金額 84 億元，10 年期丙類發行金額則為 56 億元。

台積電表示，甲類固定年利率 0.5%、乙類固定年利率 0.58%、丙類固定年利率 0.65%，募得資金將用於新建擴建廠房設備。

台積電此次公司債將委任永豐金證券為主辦承銷商，代理還本付息機構則為台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司。

此外，台積電 100% 持股子公司 TSMC Global 今日也完成 35 億美元無擔保主順位公司債定價，5 年期 11 億美元、固定年利率 1.25%，7 年期 9 億美元、固定年利率 1.75%，10 年期 15 億美元，固定年利率 2.25%，募得資金將用於一般營業用途。