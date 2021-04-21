〈台股盤後〉電子權值股倒地 傳產股撐腰 17200點失而復得

受到美股續跌，連帶拖累台股今 (21) 日表現，蘋概三王、台塑四寶、金融指標股幾乎一面倒，指數大跌逾百點，最低下探至 17167.39 點，儘管水泥雙雄、面板股撐盤，貨櫃散裝航運持續走揚仍難敵賣壓，終場收在 17202.11 點，下跌 121.76 點或 0.7%，17200 點關卡失而復得，失守 5 日線，成交量 4398 億元。

電子權值股今日一片綠油油，台積電再度摜破 600 元大關，下跌 1.66%，跌破短均線；聯發科未延續昨日漲勢，沒能站穩成為千金股，終場收跌 1%，大立光、鴻海、國巨、台達電、聯電、日月光等均下跌逾 1%。

權值股中，由水泥雙雄持續扮演撐盤要角，台泥開高走高，大漲逾半根停板、亞泥也有近 3% 漲幅，同族群的嘉泥漲幅逾 4%，信大、環泥、東泥、幸福等也有 2% 以上漲幅。

散裝航運族群延續強勢漲勢，全面噴出，益航、慧洋 - KY、正德、台船、裕民、四維航、新興均收漲停；貨櫃航運族群同樣續強，長榮、陽明、中櫃、萬海、建新國際也都亮燈。

研調機構 Witsview 公布 4 月下旬面板報價，平均漲幅 6-10%，呈現連 11 紅，市場看好面板股獲利將維持高檔，面板三傑獲資金青睞，股價抗跌，友達、群創大漲逾半根停板，彩晶強勢收漲停。

國內林漿紙大廠華紙為紓解成本，紙張成本將再調漲，預計第 2 季漲幅約 15-20%，激勵今日股價漲停鎖住，來到 26.3 元，帶動士紙、正隆、寶隆、榮成、泰昇 - KY 均收紅盤。

法人表示，台股今日受到美股重挫影響，不過台股類股維持良性輪動格局，整體籌碼面中性偏多，儘管短線盤勢震盪，但偏多態勢明顯仍有望推升指數走揚。