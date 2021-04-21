【日盛投顧】指數回測5日線

◆盤勢分析

1. 周三台股以下跌 41 點的 17，282 點開出，電子權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光走勢較為疲弱，跌幅皆逾 1.5%，資金聚焦航運、空運、造紙、橡膠、水泥、記憶體、銅箔、面板族群，終場加權指數下跌 121.76 點、跌幅為 0.70%，成交金額 4437.50 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 257.92 億元：外資賣超 202.61 億元、投信賣超 1.51 億元、自營商賣超 53.8 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價跌量縮格局，量能未失控，短線震盪偏多看待。

(2)均線：目前指數回測 5 日線 (約 17，200 點)，短線上以 10 日線(約 17，035 點) 附近為下檔支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 處於超買區，留意短線波動放大。

3. 櫃買指數周三終場下跌 0.28%，收在 213.02 點，守穩所有均線之上，震盪偏多看待。

4. 觀盤重點：近期集中市場成交量高於 4000 億元已成常態，漲價概念股仍為盤面主流，但考量短線波動可能放大，在持股配置上，建議電子、傳產適度進行分散，族群方面，可留意原物料、記憶體、銅箔、運動風、高殖利率。

結構資金聚焦漲價概念股傳產相對電子強勢

1. 貨運: 北美終端零售需求強勁，港口塞港未能解決，2603 長榮等貨櫃航運股第二季營運有望延續高檔表現，另外，在貨物由海轉空的催化下，航空貨運淡季不淡，周三貨櫃航運 / 空運相關個股表現強勢。

2. 造紙: 全球漿價在供給不足的情況下，價格不斷攀升，且貨櫃運費墊高，1905 華紙為紓解成本壓力，5 月紙張將再調 7～10%，周三股價強勢漲停，帶動 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙表現。

3. 記憶體: 各項應用對記憶體的需求續增，第二季 DRAM 及 NAND Flash 價格持續看漲，擁有低價庫存的相關模組廠受惠可期，相關個股包括 3260 威剛、2451 創見、8271 宇瞻、4967 十銓，而上游的記憶體控制 IC 廠 8299 群聯與 3006 晶豪科先後調高產品售價，記憶體相關個股於周三表現強勢。

4. 銅箔廠: 目前銅箔處於供不應求的狀態，交期拉長，隨加工費調漲，可望帶動銅箔廠營收表現，相關個股 8358 金居、4989 榮科周三股價雙雙創下波段新高。