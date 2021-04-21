台積電摜破600元 台股跌121點收17202點失守5日線

美股周二震盪走跌，台股今 (21) 日也開低走低，電子股湧現賣壓，台積電失守 600 元關卡，不過，航運、水泥等傳產股獲買盤力挺，貨櫃三雄更全面亮燈漲停，指數終場仍不敵賣壓，下跌 121.76 點，收在 17202.11 點，跌破 5 日線支撐，成交值維持高檔 4398.33 億元。

蘋果推出搭載自家晶片 M1 的平板及電腦，台積電可望受惠，不過，隨著賣壓出籠，今日股價跌逾 1%，收全場最低 592 元，失守月線關卡；聯電、聯發科、鴻海、台達電及大立光等大型權值股，同步在盤面下震盪，跌幅 1-2%，賣壓沉重。

資金持續轉進傳產族群，其中，航運股多頭不墜，外資看好長榮獲利將更上層樓，每股純益可望飛越 10 元，目標價喊上 101 元天價，帶動今日股價直奔漲停，收 75.9 元，陽明、萬海同登漲停，再現三雄齊亮燈的榮景。此外，散裝股依舊吸金，包括新興、裕民、台航、慧洋 - KY 與四維航等多檔，也全面噴出漲停。

台泥積極布局儲能事業，擬斥資逾 44 億元收購歐洲 Engie EPS 六成股權，今日股價續攻高，大漲逾 7%，終場收 55.7 元，帶動整體水泥股人氣高漲，亞泥、嘉泥、環泥、幸福等勁揚 2-4%。

研調機構 Witsview 公布 4 月下旬面板報價，呈連 11 紅，平均漲幅 6-10%，優於市場預期，估 5 月續揚，看好雙虎獲利將維持高檔。友達、群創今日獲得買盤青睞，連袂放量大漲超過 8%，股價攀上 10 年新高；彩晶則亮燈漲停，收 21.15 元，創 17 年新高。