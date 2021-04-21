Gogoro PBGN換電聯盟又添新兵 印度Hero加入

國內電動機車大廠 Gogoro 今 (21) 日宣布，與印度最大機車製造商 Hero MotoCorp 策略聯盟，雙方將在印度共組營運智慧電池交換網路的合資公司，並協力在印度市場開發採用 Powered by Gogoro Network (PBGN) 換電系統的 Hero 品牌電動機車。

Gogoro 指出，Hero 是全球最大摩托車和速克達的製造商，在印度市場銷量第一，雙方合作後將可加速印度迎來永續的電動移動時代。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森進一步指出，時代正處於都會移動轉型與智慧城市演化的重要階段，印度擁有超過 2.25 億台的燃油二輪機動車輛，對於智慧、永續電動交通與能源補給的需求，將會十分龐大，看準此趨勢，雙方將在印度打造智慧車輛與 Gogoro 電池交換網路。

Hero MotoCorp 的董事長兼執行長 Dr. Pawan Munjal 指出， Hero 在二輪機動車輛的領導地位、國際規模和創新動能，結合 Gogoro 在台灣以及全球各地多年來發展的獨到電池交換商業模式，讓雙方合作達到另一個重要的里程碑，並看好，此項合作會強化與促進印度政府電動化的決心。