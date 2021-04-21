微軟今年擬再建10座資料中心 台廠可望受惠

微軟 (MSFT-US) 今 (21) 日宣布在全球推出虛擬資料中心體驗網站，推動雲端概念普及，也預計今年在全球再新增至少 10 處資料中心，持續朝每年建造 50-100 個新資料中心目標邁進，市場看好，隨著雲端大廠擴大投資，台廠可望受惠。

微軟表示，目前在全球已建設逾 200 個資料中心，營運、規劃中的資料中心遍及全球 34 個國家與地區，今年可望再新增逾 10 處，其中，亞洲市場在去年也從 7 個市場拓展到 11 個市場，增加建置台灣、馬來西亞、印尼、紐西蘭等地資料中心。

根據研調機構 IDC 研究，2024 年微軟生態系可望為台、馬、印三大區域創造逾 210 億美元經濟價值、10 萬個工作機會，其中，受惠雲端資料中心需求增溫，廣達齊下雲達、緯穎都可望搶食相關商機。

微軟今也對外公開資料中心基礎設施、環保供電能源、資安防護軟硬體、前瞻伺服器和模組化資料中心，希望進一步推動雲端概念普及，並鼓勵各大產業創新。

因應永續發展，微軟表示，將擴大投資風力渦輪、太陽能板等設備，雖然目前微軟多數備用發電機仍以柴油供電，但未來預計逐步轉換成低碳燃料、電池或氫燃料電池，致力在 2025 年前將所有資料中心、營運項目供電來源轉為 100% 可再生能源。