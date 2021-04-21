電子業缺料 工商大老：供需失衡恐持續到2022年

三三企業交流會今 (21) 日舉行 4 月例會，理事長許勝雄看好台灣經濟成長表現，今年將上看 5%，對於電子業缺料問題，以仁寶 (2324-TW) 來說，確實感受到客戶端追料追得很緊，預期今年相關零組件很難像過去一樣充分供應；工商協進會理事長林伯豐也認為，供需失衡恐持續到 2022 年。

許勝雄指出，台灣今年經濟成長率應會不錯，將上看 5%，預期年中以後，國際主要經濟體加速疫苗施打後，應可讓疫情緩和，經濟進一步復甦。

許勝雄表示，電子零組件缺料嚴重的情形，已經有相當一段時間，由於去年爆發新冠疫情，帶動半導體產業需求面不斷增加，5G、IOT、電動車、AI 等應用快速發展，但半導體設備投資不足以支撐新產業的需求，進一步造成供需失衡。

許勝雄認為，現階段供需失衡的狀況，很難在短時間改善，預估今年相關零組件還是無法充分供應，以仁寶來說，因終端需求強勁，客戶追單的壓力很大，可以感受到採購人員與供應商的關係很緊湊。

至於重複下單狀況，許勝雄表示，多數公司都注意到了，並展開因應及準備，仁寶早在 1、2 個月前，就在討論整個集團的訂單情形，電子業特別要注意長、短料，必須考量萬一需求面改變時該如何因應。

林伯豐也認為，各產業缺料情形普遍，有需求的客戶端會超量採購，預料供需失衡狀況會持續到 2022 年。