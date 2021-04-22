 1

【Wen姐筆記】融資PK 外資！再接再厲闖五關 電子別當拖油瓶

Wen姐
融資PK 外資! 再接再厲闖五關 電子別當拖油瓶。(圖：AFP)
融資PK 外資! 再接再厲闖五關 電子別當拖油瓶。(圖：AFP)
Tag
台股盤前盤勢Wen姐筆記

昨日台指期結算，外資還是以期貨部位獲利為優先考量，現貨市場大砍 200 億元，壓低結算，讓加權指數以 17202.11 點作收，成交值 4450.82 億元。但儘管外資大舉賣超，但融資沒在怕，融資單日又大增 47.13 億元，融資餘額累計達 2593 億元，再創波段新高。這波融資 PK 外資大戲持續上演，融資打算再接再厲勇闖 17500? 外資是否在台指期結算後轉為認錯回補，將是觀察重點。再挑戰歷史新高，電子缺席? 但別當拖油瓶就好。護國神積則得觀察 600 元保衛戰! 多空強弱觀察位置仍為 17255 點。關鍵點位仍為 17215、17286 與 17357 點。

多頭大軍要持北上，17200 點城池可視為重要的補給據點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，而 17255 點站穩，則多方仍有機會再挑戰新高。17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點，如能闖關 17357 成功，多頭取得 17500 點決戰門票。17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點。只要闖過 17445 點，多頭將進入 17500 點射門區，兩端哨站為 17477 與 17520 點。

但如 17182 點未能挺住，短多攻擊氣勢恐受挫，17153 成為關鍵位置，如棄守則進入回檔，恐進入 17000 點保衛戰。如回測 17100 點城池，兩端哨站為 17082 與 17114 點，不宜棄守，恐回測下方 17053 與 17000 點城池， 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，如棄守則本波 17000 點歡樂派對將加速散場!

台股 17000 點之上，盤面熱鬧滾滾，融資一路加碼相挺，但是融資口味大轉變，不再愛電子，轉由航運鋼鐵等傳產族群領軍衝鋒! 電子光環盡失，不僅股王大立光持續落難，在台股的市值排行地位，也被長榮急起直追，而台積電更是失守 600 元整數大關。

近 2 日電子成交比重仍在 55% 上下，此一失衡現象，並不利於衝關重要整數關卡。指數要穩健續航，電子缺席無妨，但別再當拖油瓶，而傳產族群也得提防短線過熱，別出現大咖出現高檔獲利下車的出貨 K! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

相關個股

台積電2330大立光3008

相關新聞