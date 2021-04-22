【Wen姐筆記】融資PK 外資！再接再厲闖五關 電子別當拖油瓶

昨日台指期結算，外資還是以期貨部位獲利為優先考量，現貨市場大砍 200 億元，壓低結算，讓加權指數以 17202.11 點作收，成交值 4450.82 億元。但儘管外資大舉賣超，但融資沒在怕，融資單日又大增 47.13 億元，融資餘額累計達 2593 億元，再創波段新高。這波融資 PK 外資大戲持續上演，融資打算再接再厲勇闖 17500? 外資是否在台指期結算後轉為認錯回補，將是觀察重點。再挑戰歷史新高，電子缺席? 但別當拖油瓶就好。護國神積則得觀察 600 元保衛戰! 多空強弱觀察位置仍為 17255 點。關鍵點位仍為 17215、17286 與 17357 點。

多頭大軍要持北上，17200 點城池可視為重要的補給據點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，而 17255 點站穩，則多方仍有機會再挑戰新高。17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點，如能闖關 17357 成功，多頭取得 17500 點決戰門票。17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點。只要闖過 17445 點，多頭將進入 17500 點射門區，兩端哨站為 17477 與 17520 點。

但如 17182 點未能挺住，短多攻擊氣勢恐受挫，17153 成為關鍵位置，如棄守則進入回檔，恐進入 17000 點保衛戰。如回測 17100 點城池，兩端哨站為 17082 與 17114 點，不宜棄守，恐回測下方 17053 與 17000 點城池， 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，如棄守則本波 17000 點歡樂派對將加速散場!

台股 17000 點之上，盤面熱鬧滾滾，融資一路加碼相挺，但是融資口味大轉變，不再愛電子，轉由航運鋼鐵等傳產族群領軍衝鋒! 電子光環盡失，不僅股王大立光持續落難，在台股的市值排行地位，也被長榮急起直追，而台積電更是失守 600 元整數大關。

近 2 日電子成交比重仍在 55% 上下，此一失衡現象，並不利於衝關重要整數關卡。指數要穩健續航，電子缺席無妨，但別再當拖油瓶，而傳產族群也得提防短線過熱，別出現大咖出現高檔獲利下車的出貨 K! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)