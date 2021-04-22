MCU供不應求 盛群、松翰暫停接單

MCU 廠受惠客戶需求強勁，近期開始全面停止接單，盛群 (6202-TW) 正式發出通知，由於晶圓廠及包裝廠已通知另一波漲價，漲幅 15-30%，即日起暫停接單，預計 5 月上旬確定晶圓廠提供的 2022 年生產片數，才會開放接受 2022 年交期的訂單。同一家 MCU 廠松翰 (5471-TW) 也確定暫停接單。

盛群指出，確定後將公告 2022 年接單規劃，目前初步預計 5 月中旬前恢復接單，2022 年已收訂金的訂單，交期將依照確定後的生產片數，重新安排新的交期。

盛群表示，2022 年產能接單排滿後，將暫停接單，2023 年交期訂單，預計 2022 年 5 月晶圓廠提供 2023 年產能後，才會開放接單。

盛群訂單已經看到 2022 年，2 月時部分產品已經暫停接單，公司看好今年營收、獲利都將創新高，法人估今年至少可以成長 1 成以上，盛群 4 月已啟動漲價，漲幅達 15%，

松翰也指出，由於晶圓廠交期拉長，就算是在第三季投片，也多在明年第一季產出，為考量成本浮動、交期等不確定因素，因此只要是 2022 年交期的訂單，現在也已全數暫停接單。