〈盛群法說〉調漲全產品線價格15% 今年營收可望續創新高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (1) 日召開法說會，副總蔡榮宗指出，公司前一波漲價僅針對部分毛利率較低產品，此次則因晶圓代工、封測成本不斷上揚，正式調漲全產品線價格，漲幅達 15%，上半年營收可望逐季成長，全年估增逾 1 成、再創新高，獲利也持穩向上。

蔡榮宗表示，半導體市場供需失衡，導致原物料不斷上漲，除了晶圓代工廠執行第二波價格調漲，封測廠也全面漲價，為反映成本，將在 4 月 1 日起，所有 IC 類產品全面調漲售價 15%。

展望首季，蔡榮宗看好，由於自家、客戶、通路商庫存水位皆低，客戶拉貨力道維持高檔，但受春節假期以及上季基期較高影響，法人估，盛群第一季營收季減約 10-15%，估達 14-15 億元。

全年來看，盛群今年安防、BLDC(直流無刷馬達) 兩大產品線成長力道最強勁，其中，安防受惠客戶取得認證，出貨量穩健成長，去年出貨量約 2600 萬顆，年增 51%，今年出貨量可望達 5000 萬顆以上，挑戰倍增。

BLDC 則因產品擴大導入縫紉機、吸塵器、按摩槍等應用，去年出貨 1100 萬顆，年增 30%，今年訂單至目前為止已達 20 萬顆，也有機會逾倍數成長。

法人看好，盛群今年在產能取得增加下，營收可望持續成長，估達雙位數，再改寫歷史新猷，且因銷售單價提升，獲利也持穩，全年獲利將拚新高。