〈車市〉VOLVO導入NVIDIA系統拚高階自駕 新款XC90為首發車型

汽車大廠 VOLVO 今 (22) 日宣布，將擴大與 NVIDIA (輝達)(NVDA-US) 合作，於新一代自動駕駛車款上運用全新 NVIDIA DRIVE Orin 單晶片系統，成全球首家採用此核心技術的汽車製造商，預計運用在即將問世的 SPA2 模組化平台，首款搭載的量產車型為下一代 XC90。

VOLVO 指出，大量的運算能力是安全自動駕駛的先決條件，而 NVIDIA DRIVE Orin 單晶片系統具有每秒 254 兆次的運算能力，是汽車產業中擁有最高效能的 AI 運算平台，可藉此打造最高安全等級的自駕技術與車款。

VOLVO 汽車首席技術長 Henrik Green 進一步說明，VOLVO 將運用 NVIDIA DRIVE Orin 驅動的行車電腦，與 VOLVO 旗下自駕軟體開發公司 Zenseact 合作，整合自行研發的轉向與制動系統，再搭配另一技術合作夥伴 Luminar 所開發最先進的 LiDAR 光學傳感器套件，透過 NVIDIA DRIVE Orin 強大的即時運算與圖形處理能力，在道路、路況等條件允許下，啟動名為「Highway Pilot」的自動駕駛功能，將是新一代 SPA2 模組化平台的必備功能。

VOLVO 自 2018 年起使用 NVIDIA DRIVE Xavier 技術作為行車電腦核心，支援汽車基本軟體、能源管理與駕駛輔助。