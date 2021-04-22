聚積瞄準Mini LED應用 推4顆背光驅動晶片
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聚積 (3527-TW) 今 (22) 日指出，隨著 Mini LED 需求激增，公司也針對不同尺寸應用，推出 4 顆 Mini LED 背光驅動晶片。
聚積此次參與 2021 智慧顯示展覽會，展出 Mini LED 背光技術，聚積表示，對比尺寸均為 65 吋的 LCD 電視，並同時播映 4K 影片，可發現使用傳統 LED 以及 Mini LED 背光源的明顯差異，包括昏暗細節清楚可辨、明亮細部紋理深刻，鮮明色彩的程度也大幅超越傳統背光源技術。
聚積補充，造成差異的主因在於面板下的背光板，其是由數千顆 Mini LED 燈點組成，當顯示明亮畫面時，可實現至少 1000 尼特 (nits) 的超高亮度，昏暗時也可呈現微亮到完全關閉的層次，亮度接近於 0，對比度更高。
聚積表示，此次 Mini LED 背光展品內建公司的 LED 驅動晶片，區域調光共 1152 區，可達到 HDR 1000 (最高亮度 1000 cd/m2) 規格，並與合作夥伴 A2V 設計 Mini LED 燈板，搭配精準區域調光演算法以及 TFT 面板像素補償技術，可有效降低 Mini LED 區域調光常見的光暈問題。