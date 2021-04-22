聚積瞄準Mini LED應用 推4顆背光驅動晶片

聚積 (3527-TW) 今 (22) 日指出，隨著 Mini LED 需求激增，公司也針對不同尺寸應用，推出 4 顆 Mini LED 背光驅動晶片。

聚積此次參與 2021 智慧顯示展覽會，展出 Mini LED 背光技術，聚積表示，對比尺寸均為 65 吋的 LCD 電視，並同時播映 4K 影片，可發現使用傳統 LED 以及 Mini LED 背光源的明顯差異，包括昏暗細節清楚可辨、明亮細部紋理深刻，鮮明色彩的程度也大幅超越傳統背光源技術。

具有 MiniLED 背光的電視畫面 (左) 顏色明顯清楚鮮豔。(圖: 聚積提供)

聚積補充，造成差異的主因在於面板下的背光板，其是由數千顆 Mini LED 燈點組成，當顯示明亮畫面時，可實現至少 1000 尼特 (nits) 的超高亮度，昏暗時也可呈現微亮到完全關閉的層次，亮度接近於 0，對比度更高。

聚積表示，此次 Mini LED 背光展品內建公司的 LED 驅動晶片，區域調光共 1152 區，可達到 HDR 1000 (最高亮度 1000 cd/m2) 規格，並與合作夥伴 A2V 設計 Mini LED 燈板，搭配精準區域調光演算法以及 TFT 面板像素補償技術，可有效降低 Mini LED 區域調光常見的光暈問題。