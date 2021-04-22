漲價效益顯 尼克森Q1獲利年增230% 每股賺1.46元創新高
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MOSFET 廠尼克森 (3317-TW) 今 (22) 日公布 3 月自結，稅後純益 0.36 億元，月增 125%，年增 36%，每股稅後純益 0.59 元，第一季稅後純益 0.89 億元，季增 61.82%，年增 230%，每股稅後純益 1.46 元；受惠 PC、NB 需求強勁，尼克森出貨暢旺，加上漲價效應，首季獲利創歷史新高。
尼克森 3 月營收 2.61 億元，月增 36.55%，年增 28.76%，累計第一季營收 7.47 億元，年增 47.84%，改寫近一年半新猷。
隨著遠距商機趨勢延續，PC、NB 需求續揚，各品牌廠皆積極拉貨，MOSFET 業者第一季營收多繳出新高成績，尼克森同樣受惠大客戶微星 (2377-TW) 銷售熱絡，MOSFET 出貨維持高檔。
此外，由於 8 吋晶圓代工產能相當緊張，包括聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、茂矽(2342-TW) 代工價格連番上漲，加上後段供應商如通富微、捷敏 - KY(6525-TW) 價格也拉升，尼克森為維持獲利，也將成本轉嫁給客戶，隨著漲價效應顯現，除營收規模擴大，也拉抬獲利。