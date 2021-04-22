我國3月失業率轉降至3.67% 4-5月有望續下滑

主計總處今 (22) 日公布我國 3 月失業率為 3.67%，較上月轉為下滑 0.03 個百分點，失業人數較上月減少 4000 人，主計總處指出，目前勞動市場表現穩定，不排除 4、5 月失業率有望持續走跌。

主計總處指出，3 月失業人數共 43 萬 9000 人，較上月減少 4000 人或 0.85%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，以及初次尋職失業者分別減少 3000 人、2000 人，因對原有工作不滿意而失業者則增加 2000 人。

與去年同期相比，3 月失業人數減少 6000 人，而第一季失業人數平均為 44 萬人，年減 1000 人。

從就業面來看，3 月就業人數共 1152 萬 1000 人，月增 7000 人或 0.06%，年增 8000 人或 0.08%；第一季就業人數平均為 1152 萬 1000 人，年減 3000 人或 0.03%。

而 3 月勞動力人數為 1196 萬人，月增 3000 人或 0.03%，使勞動力參與率來到 59.14%，終結連 3 跌。

與鄰近國家 (地區) 相比，香港 2 月失業率 6.8%，南韓 3 月為 4.3%，日本為 2.8%。