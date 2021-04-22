〈房產〉五大銀行Q1新承做房貸衝破1500億元 創10年新高

台灣央行今 (22) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，合計第一季五大銀行新承做購屋貸款達 1526.72 億元，年增 143.73 億元或 10.4%，創 10 年來同期新高，央行指出，近二年來房市景氣往上走，雖已祭出連續二波打炒房措施，不動產市場的調整是緩慢的，政策效果仍需要一段時間觀察。

3 月五大銀行購屋貸款較上月回升 191.65 億元至 568.83 億元，房貸利率略跌 0.01 個百分點至 1.357%，仍處在歷史相對低檔位置。

央行解釋，3 月五大銀行購屋貸款較上月回升主要是因工作天數較 2 月多，且最近部分地區出現交屋潮，使銀行整批分戶貸款較過去增加。

至於打炒房措施效果？央行回應，房市景氣這二年是往上走，政策祭出後有待觀察未來發展能否回歸比較正常的狀況，不過，不動產市場的調整是緩慢的，需要一段時間來觀察，目前看到的是自住剛性需求並不受影響。

從房市交易量來看，3 月六都建物買賣移轉棟數共 2 萬 2576 棟，年增 13.9%；而第一季六大都會區建物買賣移轉棟數，合計 6 萬 2157 棟，年增 16.5%，首季移轉量同樣刷新 10 年新高紀錄。