國巨Q1賺進1股本 EPS 10.17元寫10季高點

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (22) 日公告第一季財報，稅後純益 50.24 億元，季增 35.5%、年增 113.8%，每股純益 10.17 元，近 10 季新高；展望第二季，國巨表示，終端市場需求依舊強勁，也持續提升稼動率滿足客戶需求。

國巨也通過股利配發案，擬發 10 元現金股利，當中包含盈餘分配之現金股利 8 元，以及資本公積發放之現金 2 元；相較去年每股純益 27.58 元，配發率 36%；若以今日收盤價 546 元計算，現金殖利率 1.83%。

國巨第一季營收 237.49 億元，季增 6.9 %、年增 137%；毛利率 39.1 %、季增 1.1 個百分點、年減 1.2 個百分點；營益率 25.5 %，季增 2.6 個百分點、年減 0.1 個百分點，稅後純益 50.24 億元，季增 35.5%、年增 113.8%，每股純益 10.17 元。

國巨第一季營收創單季次高、每股稅後純益則為近 10 季新高，公司解釋，除了因為合併美國基美 (KEMET) 效益持續發揮外，大中華廠區的產能利用率也逐步提升，以及各區域客戶訂單需求暢旺。

展望第二季，國巨表示，將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求，且在合併基美及普思後，營運已有結構性轉變，產品組合及終端應用皆優於同業，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

而因應業務需要及大發三廠建廠擴產計劃，國巨也宣布，擬於高雄市大寮區大業街 7 號設立大發分公司， 並委任副總經理李俊德為分公司經理人。