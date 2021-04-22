台股爆天量震盪逾360點退守萬七 三大法人賣超28.98億元

台股今 (22) 日引爆多殺多賣壓，成交爆出史上最大量 6448 億元，早盤全面噴出的鋼鐵、航運、水泥、玻璃、造紙等傳產股，午盤後急跳水，普遍收黑，電子股也積弱不振，加權指數終場下跌 105 點，收在 17096 點，高低震盪超過 360 點，三大法人合計賣超 28.98 億元。

台股成交量能再度衝破歷史新高，觀察籌碼面，外資昨天大賣逾 200 億元後，今天轉為買超 29.24 億元；投信也買超 1.02 億元；自營商則賣超 59.14 億元。三大法人合計賣超 28.98 億元。

上市運輸類股指數為盤面焦點，全日洗出逾 1164 億元的巨量，其中，貨櫃航商長榮早盤衝破 80 元大關，市值超車股王大立光，但中午過後股價急挫，回測 70 元；而新興、裕民、台航等散裝航運股無懼亂流，終場仍有 3-5% 的漲幅；四維航則從漲停打入跌停，收 30 元。

鋼鐵族群早盤由龍頭廠中鋼領軍噴漲近 9%，最高衝上 41.95 元，多檔中下游廠也都觸及漲停價，儘管尾盤出現獲利了結賣壓、普遍翻黑，但中鋼仍逆勢收紅漲逾 1%，東鋼、中鴻、春源、聚亨、佳大等仍表現有撐。

受資金排擠效應影響，電子股交投相對清淡，台積電一路在平盤附近遊走，終場小跌 0.1%，收 591 元；聯電獲買盤力挺，一度大漲逾 5%，終場漲幅收斂至 2.6%，收 54.8 元；鴻海、台達電、日月光投控、國巨等電子權值股均下跌 1-2%。

其他權值股方面，台塑四寶中以台塑化表現最為強勢，終場漲約 2%，台塑則翻黑下跌；統一、和泰車、瑞昱、矽力 - KY 也都在盤面上表現；鞋材及製鞋廠豐泰開低走高，終場勁揚逾 3%。