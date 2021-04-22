台化回收廢棄蚵繩再利用 再生尼龍料廠明年底前產能翻倍

台化 (1326-TW) 今 (22) 日攜手海洋委員會、嘉義縣政府，宣布加入回收廢棄蚵繩再利用行列，並與民間回收業者建立管道落實回收，將投入 10 億元在嘉義新港打造新的再生尼龍原料廠，預計明年底前，整體回收尼龍料產能將翻倍成長。

台化是全球少數成功量產以化學法散聚回收耐隆的企業之一，廢耐隆經過溶融、散聚、精煉等製程還原回原料己內醯胺，所生產的耐隆絲品質經品牌商認證，台化將海廢回收產品與品牌結合，用於生產機能性戶外、運動服飾，將耐隆海洋廢棄物轉化為可用資源。

台化長期致力於綠色製程，降低生產製程的水、汽、電等耗用，此次並將太陽能發電導入海廢耐隆回收絲生產，建立從原料到製程的低耗能綠色產品。

廢蚵繩進行循環再利用今年 4 月開行量產，是台化在海廢減量工作上，繼漁網後的新素材，未來蚵繩與漁網可提供台化進行循環再製，台化也將與回收業者合作，逐步建立完善回收再利用體系。

台化目前嘉義新港、越南的再生尼龍料廠，月產能各約 250 噸，為拓展尼龍 6 等海廢回收再利用範圍，將持續投資提升產能，嘉義新港廠預計明年底前，月產能提升至 750 噸，越南廠則提升至 500 噸，使總產能進一步擴增至 1250 噸，較現有產能翻倍成長。