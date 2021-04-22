鴻海富士康蘭考廠區 產學合作強化人才布局

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康蘭園區宣布，為提升員工綜合技能水準，與蘭考縣高級技工學校簽約，進行新型學徒制校企合作，而蘭考廠區是鴻海集團發展 5G 手機等機構件的重鎮，因此也被解讀藉由產學合作強化相關人才布局。

據了解，鴻海在富士康蘭考廠區已投產 5G 手機精密機構件產能，預計今年 7-8 月，蘭考廠區用工規模可達到 2.4 萬人。

此外，鴻海子公司工業富聯，也斥資人民幣 9.05 億元、約新台幣 39 億元增資蘭考裕展智造科技，強化 5G 機構件相關布局。

根據中國媒體報導，富士康蘭考科技園負責人指出，藉由與蘭考縣高級技工學校何做，可以實現「招工即招生、入企即入校」的產學合作，加快知識型、技能型、創新型人才培育。

富士康蘭考科技園區表示，新型學徒制將按照「政府引導、企業為主、院校參與」的原則，採取「企校雙制、工學一體」的模式，為企業培養高技能人才。 未來也將加大力度與學校合作，培養更多技術純熟、具創新意識的資深工匠。

除了透過推動人才培育強化 ESG 外，鴻海在綠能也持續提高綠能使用比例，目前全球廠區共建造 15 座太陽能發電廠，去年全年發電量超過 10 億度，占全集團用電量 12% 以上。