群益、統一兩投信一年內遭重罰 金管會盯董總適任性

群益與統一兩家投信不僅捲入勞動基金炒股案，更因短期內接連爆發內控缺失與經理人違規情事，遭金管會要求，董事會必須在 3 個月內檢討董事長與總經理適任性。

金管會今 (22) 日針對涉嫌參與勞動基金炒股案的群益、統一、復華等三家投信祭出重罰，分別對三業者各開出 450 萬元罰單，還對涉案主管與經理人等分別祭出解職、停職等嚴厲處分。

其中群益與統一兩家投信，旗下的基金經理人都曾在 2020 年因行為缺失而遭金管會開罰，如今又捲入勞動基金炒股案，等於一年內重複發生投資紀律與內控重大疏失，連帶讓董、總高層也遭主管機關盯上。

同時，金管會也決議，禁止三家投信三個月內，不得與客戶新增簽訂全權委託投資契約、辦理全權委託相關業務。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，投信公司肩負管理眾人資產任務，公司的業務經營理應建立於誠信文化，並以高標準準則規範，而公司的董事會更應負責塑造誠信文化，才能保障投資人權益。

此外，勞金局今天傍晚也發布聲明，針對涉案的三家投信，將在 4 月底前，根據委託投資契約收回委託帳戶，但為避免收回衝擊市場並影響勞動基金權益，三家投信的委託帳戶將以股票現券方式移轉至勞金局帳戶，由勞金局自行操盤。