新科勞金局長蘇郁卿推三大業務重點 擦亮勞動基金招牌

新科勞動基金局局長蘇郁卿今 (10) 日表示，上任後首推三大重點工作，包括：一、投資重點將鎖定企業社會責任，二、強化內控措施，三、持續與外界溝通讓外界更了解勞金局。

勞動基金去 (2020) 年底爆出前國內投資組組長游迺文涉嫌勾串外部單位炒股弊案，牽動前勞金局局長蔡豐清遭調職，新任局長蘇郁卿今天到任後，下午與媒體會面時強調，未來將從上述三大工作重點切入，要讓勞金局同仁覺得在勞金局工作是件光榮的事。

蘇郁卿表示，勞動基金未來投資將著重在企業社會責任相關標的，事實上，目前勞金局所投資、與企業社會責任有關的投資標的，績效也相當不錯，未來將從兼顧基金穩定發展投資企業社會責任並進下繼續發展。

在內控部分，蘇郁卿指出，勞金局成立迄今已建立穩固的內控機制，而針對去年部分人員涉嫌不法事件，也已提出相關檢討報告與強化措施，接下來將全面徹底落實，強化內控機制。

蘇郁卿強調，勞動基金攸關千萬勞工退休金，上任後將持續與外界溝通，讓民眾能更清楚勞金局的業務，建立良好的溝通管道。

對於接掌勞金局局長一職，蘇郁卿坦言，上週在接獲長官徵詢電話後，思索一下子就答應了，對於新職務會「戰戰兢兢」努力維持勞動基金長期穩健績效，同時重申，將嚴守紀律讓組織文化往更好的方向走，讓勞金局重返榮耀。