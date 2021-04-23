〈紐約匯市〉歐洲央行放鴿 美元反彈 比特幣被拜登加稅傳言拖累下跌

美元周四 (22 日) 對主要貨幣反彈，因美國首次申請失業救濟金再度下滑，而歐洲央行 (ECB) 同日表示歐元區經濟疲弱、需保持當前購債 0 步調支撐景氣的言論，兩者形成鮮明對比。美國總統拜登傳將調高富人稅，支撐美元避險買盤，比特幣下跌回到周日水準。

美股尾盤時段，消息人士透露，拜登提議，收入超過 100 萬美元的個人，邊際所得稅率由 37% 提高到 39.6%，資本利得稅也調升近一倍至 39.6%。

加稅的消息，讓美元獲得避險買盤支撐，增強當日稍早的上升走勢。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.2%，報 91.303。

周四稍早的數據顯示美國勞動力市場持續好轉，上周首次申請失業救濟金人數下降到 54.7 萬人，是疫情爆發以來新低。

歐洲經濟依然疲軟，ECB 決議按兵不動，並表示決策官員未討論逐步退出資產收購計畫的問題，目前時機還不成熟。

歐元兌美元由升轉貶，下滑 0.2% 至 1.2010 美元。歐洲公債殖利率下滑。

Action Economics 執行董事 Ronald Simpson 說：「在歐洲感染數據改善之前，歐元的升值潛力將有限。」

他分析，若拜登的加稅提議落實，並刺激股市投資人在政策生效前獲利了結，可能打壓美元。「這可能導致股市接下來到年底斷斷續續承受壓力。如果美股出現資金外流，對美元不是好兆頭。」

Merk Investments 投資長 Alex Merk 表示，雖然歐洲和美國的通膨情勢不同，市場傳言歐洲央行 (ECB) 將與美國聯準會 (Fed) 將同步調整利率，但最後並沒有什麼實質內容。

周四早盤的匯率波動，反映出市場正在梳理不同經濟體從疫情中反彈的速度，及其利率將如何波動。

加拿大央行周三宣布縮減購債計畫，並暗示明年將升息，加幣大漲。此聲明意味著加拿大將是 G7 當中第一個轉向退場的央行。

市場正關注下周的 Fed 決策會議，以及有關寬鬆政策未來變化的可能性。

拜登政府可能調高富人稅引發市場焦慮，比特幣一度下跌 8% 至 50500 美元，截稿前報 51752.69 美元，24 小時內下跌 5.48%，回落到接近周日閃崩低點 51707 美元的水準。

截至周五 (23 日) 台灣時間約 6:00 價格：